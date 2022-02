Snooker

European Masters, O'Sullivan-show: fa ironia sul pubblico che continua a muoversi

SNOOKER - Non un European Masters indimenticambile per Ronnie O'Sullivan: eccolo alle prese con un pubblico un po' troppo esuberante: per far passare il messaggio inscena un lungo dialogo con l'arbitro.

00:01:00, 31 minuti fa