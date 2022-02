Snooker

Snooker, European Masters - Grande piazzamento di Wu, O'Sullivan costretto al fallo: Ronnie non la prende benissimo

SNOOKER - Wu prova ad impensierire O'Sullivan e, almeno, per un frame ce l'ha fatta. Qui trova un piazzamento di difesa ideale, costringendo il suo rivale al fallo non riuscendo a colpire la rossa. Non ci resta proprio benissimo Ronnie che guarda l'estremità della sua stecca con disappunto...

00:00:40, 35 minuti fa