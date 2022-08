Snooker

Snooker, European Masters - Higginson fa confusione con le rosse e chiede scusa a Trump

SNOOKER - Higginson è riuscito a rimanere in partita contro Trump, è già questo è un buon risultato. Ma fa un po' di confusione nel quinto frame con un'imbucata sulla rosa che proprio non ci voleva per il suo gioco.

00:00:51, 29 minuti fa