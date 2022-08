Snooker

Snooker, European Masters - Higginson va con lo "shot to nothing" e si sblocca: che diagonale

SNOOKER - Dopo due frame in cui è stato anonimo, Higginson ha una minima reazione si sveglia durante il terzo frame. Prova lo "shot to nothing" e gli va bene con la rossa mandata all'angolo, da cui prova a far partire la serie vincente contro Trump.

00:03:00, 24 minuti fa