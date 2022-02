Snooker

Snooker, European Masters - Maflin prova a mettere paura a Trump: che imbucata sulla diagonale lunga

SNOOKER - Grande giocata di Maflin che prova a far partire una serie vincente per portarsi sul clamoroso 5-3 su Trump. Ancora non è detta l'ultima paura, ma grande imbucata sulla diagonale lunga con la rossa.

00:00:31, 31 minuti fa