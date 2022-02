Snooker

Snooker, European Masters - Ronnie O'Sullivan, un centone per chiudere il match e tanti consigli al giovane Wu

SNOOKER - Non un match memorabile per O'Sullivan che chiude comunque con una vittoria netta sul giovane Wu. Il centone, comunque, arriva, ma solo all'ultimo frame: sono 1137 in carriera per il britannico che poi dispensa consigli al rivale al termine della gara.

00:02:05, un' ora fa