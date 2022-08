Snooker

Snooker, European Masters - Williams che combini? È spaesato su quale rossa colpire e poi sbaglia

SNOOKER - Poco preciso Williams che non riesce nemmeno a individuare una linea di gioco sui colori. Non so quale rossa colpire e finisce per mancare clamorosamente l'imbucata. Che erroraccio per il giocatore britannico.

00:01:50, 13 minuti fa