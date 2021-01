Snooker

German Masters - Ford prova a rimanere in partita: 4-2 e può sperare

SNOOKER - Non è più una gara a senso unico, anche se Lisoswki resta in netto vantaggio. Ford comunque resta in partita con una serie da 65 dopo un errore di Lisoswki che aveva comunque provato una magia.

00:03:26, 2 Visualizzazioni, 30 minuti fa