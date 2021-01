Snooker

German Masters - Trump completa la rimonta: l'ultima serie vincente, è in finale

SNOOKER - Hawkins è in palese stato confusionale e dopo essersi fatto rimontare da 1-5 a 5-5, gioca solo in 'difesa' nel Decider. Trump continua a mettere a segno grandi colpi e si regala un posto in finale nel German Masters.

00:02:02, 26 Visualizzazioni, un' ora fa