Snooker

German Masters - Trump è alle corde: altra serie vincente (con centone) di Hawkins

SNOOKER - Altra serie vincente per Hawkins che piazza un altro centone (135) che mette davvero in difficoltà Trump che va sotto per 5-1. La finale del German Masters è sempre più lontana.

