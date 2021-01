Snooker

German Masters - Trump, primo torneo dopo il Covid ed è subito vittoria

SNOOKER - 21° torneo Full Ranking per Judd Trump che alza il trofeo del German Masters, che si è disputato comunque in Inghilterra - in questa stagione - a causa delle restrizioni anticovid. Trump che è rientrato proprio dopo la sua positività al coronavirus, che gli aveva fatto saltare il The Masters, ma riparte subito con un titolo vinto 'comodamente'.

