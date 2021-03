Ma è stata una giornata nera per la Cina, che ha perso i primi due giocatori in classifica mondiale quando è uscito anche Ding Junhui, battuto dal giovane connazionale Si Jihaui. Il diciottenne Si ha iniziato alla grande, portandosi sul 3-0 con serie da 58, 63 e 99 ma a uno dal match ha iniziato a sentire la pressione sbagliando qualcosa di troppo. Ding ne ha approfittato solo in parte recuperando due frame ma Si ha ottenuto la vittoria più importante della sua breve carriera, aggiudicandosi un sesto frame da 40 minuti nel quale ha preso un bel vantaggio iniziale e poi ha resistito al ritorno del suo celebre connazionale. Anche il numero 7 del mondo Shaun Murphy, vincitore di questo evento nel 2017, è andato sotto all’inizio con un connazionale, nel suo caso il numero 117 del mondo Ashley Hugill, tornato quest’anno tra i professionisti dopo aver vinto l’ultimo campionato del mondo per dilettanti che si è disputato. Il ventiseienne di York ha vinto un primo frame spezzettato e poi si è portato sul 2-0 grazie a un centone ma da lì in poi ha iniziato a concedere qualcosa facendo entrare nel match Murphy, che ha vinto un complicato terzo frame da 37 minuti e poi è andato in bella progressione realizzando serie da 56 e 60 e chiudendo con una favolosa ripulitura totale da 140. L’ultimo match sul tavolo televisivo ha visto l’esordio del campione in carica Judd Trump, reduce dai primi due passi falsi in stagione con le eliminazioni premature al Welsh Open e al Players Championship. Il numero 1 del mondo è sembrato subito in buona condizione e ha vinto rapidamente il primo frame contro Robbie Williams, il quale ha battuto il tiro d’apertura lasciando una rossa al centro presa dal suo avversario, che da lì ha realizzato una serie vincente da 74. Trump ha poi vinto anche il secondo, dove comunque Williams ha iniziato a fare qualcosa di buono imbucando diverse rosse singole senza però riuscire a sviluppare il gioco di serie. Cosa che invece ha fatto nel terzo frame, quando ha realizzato una serie da 85 approfittando di un Trump fin troppo rilassato. Ma il numero 1 del mondo è tornato a giocare come sa e si è aggiudicato gli ultimi due frame con serie da 54 e 80 per il 4-1 che lo fa avanzare nel torneo. In precedenza era avanzato senza problemi anche David Gilbert, vincitore per 4-1 sul veterano Paul Davison in un match che ha avuto come momento più significativo un goffo fallo di Gilbert a fine secondo frame, poi concesso. Dagli altri tavoli segnaliamo due vittorie al frame decisivo in sfide tra giocatori conosciuti dal pubblico televisivo. La prima ha visto Robert Milkins recuperare da 0-2 con Gary Wilson, poi andare avanti 3-2 e infine avere la meglio in un decider molto combattuto. L’altra è arrivata dopo 3 ore e 31 minuti di battaglia in cui Ricky Walden ha battuto Mark Joyce, dopo un match nel quale ben tre frame sono durati intorno ai 50 minuti. Ultima cosa da segnalare sulla prima giornata è la notizia, non certo sorprendente, del forfait dal torneo di John Higgins e Ronnie O’Sullivan, reduci dalla finale di domenica nel Players Championship e poco stimolati da un torneo che, obiettivamente, è da molti punti di vista da considerare ‘minore’.