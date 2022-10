Snooker

Hong Kong Masters: O'Sullivan rifila un 5-0 senza repliche a Ng On Yee e sfiderà Neil Robertson in semifinale

SNOOKER - The Rocket, delizia il pubblico di Hong Kong, non lasciando scampo alla giovane Ng On Yee e dominando il match valido per i quarti di finale 5-0. O'Sullivan in semifinale sfiderà un altro big come Neil Robertson.

00:02:02, 35 minuti fa