Ci eravamo lasciati il 3 maggio con le sessioni conclusive della finale del Campionato del Mondo, vinta per 18-15 da Mark Selby su Shaun Murphy. Per Selby si è trattato del quarto titolo mondiale vinto in carriera, un dato che lo colloca definitivamente tra i più grandi di sempre della specialità. Dopo una lunga off-season, la nuova stagione è iniziata qualche settimana fa con la Championship League, evento non televisivo e non particolarmente ricco vinto dall’inglese David Gilbert, che così si è aggiudicato il suo primo torneo full ranking oltre a un primo premio da 33 mila sterline. Ma dal 16 agosto si inizia a fare sul serio con il British Open, evento televisivo di ben altro spessore con le sue 470 mila sterline di montepremi complessivo di cui 100 mila al vincitore.

Tabellone

Dicevamo dell’ultimo match televisivo, la finale del Mondiale 2021 tra Mark Selby e Shaun Murphy. E per un curioso scherzo del destino (o, come sospettano alcuni, per via di un abile magheggio) i due si troveranno di fronte già al primo turno del British Open, visto che in questo torneo il sorteggio è completamente libero senza alcun tipo di protezione per le ipotetiche teste di serie. Il match tra i due finalisti del Mondiale sarà nella prima serata di martedì 17 agosto. Altro sorteggio che ha destato scalpore (e qualche sospetto…) è quello che metterà di fronte Mark Allen e Reanne Evans, che diversi anni fa hanno avuto una relazione dalla quale hanno avuto una figlia ma che ultimamente non sono in buoni rapporti, giusto per usare un eufemismo. Li vedremo sul tavolo televisivo nella seconda serata di lunedì 16. Vale la pena ricordare che Reanne Evans è una delle giocatrici più forti di sempre dello snooker femminile ed è appena stata insignita di una card per il tour professionistico, al pari della hongkonghese Ng On-yee che però non sarà presente a questo evento.

Format

Una delle particolarità di questo torneo è che dopo ogni turno ci sarà un sorteggio totale tra tutti i giocatori rimasti in gara, un fattore che lo rende particolarmente imprevedibile e che potrebbe portare a grandi sorprese. A questo potrebbe contribuire anche il format di gioco, che prevede incontri al meglio de 5 frame (quindi si vince a 3) fino agli ottavi di finale, con quarti e semifinali al meglio dei 7 frame e la finale al meglio degli 11. Un format non certo gradito ai puristi (e non solo) ma che non mancherà di regalarci grande spettacolo, visto il campo dei partecipanti di primissimo livello.

I giocatori

Detto di Selby, Murphy e Allen, saranno presenti quasi tutti i big del circuito professionistico. Tra gli assenti spiccano sicuramente due nomi. Mancheranno infatti l’australiano Neil Robertson, che in questi giorni si sposa con Mille, la madre dei suoi due figli, e il sei volte campione del mondo Ronnie O’Sullivan, il quale era inizialmente indicato nel line-up salvo poi dichiarare che non avrebbe partecipato. E per i tanti tifosi del Rocket l’attesa per rivederlo in azione sarà lunga, visto che il prossimo torneo televisivo sarà il Northern Ireland Open che inizierà il 9 ottobre. Ci sarà invece il numero 1 del mondo Judd Trump, impegnato nella prima serata di lunedì 16 contro Mitchell Mann. E ci saranno tra gli altri Kyren Wilson, Mark Williams, Yan Bingtao, Jack Lisowski, Stephen Hendry (che a quanto pare giocherà una stagione intera) e John Higgins.

Albo d'oro

Proprio lo scozzese John Higgins è, almeno nominalmente, il campione in carica, avendo vinto l’ultima edizione del British Open disputata nel 2004. Il torneo ha avuto una storia gloriosa iniziata nei primi anni ’80 ed è stato vinto da grandi campioni quali Steve Davis, Stephen Hendry, Jimmy White, Ronnie O’Sullivan, Mark Williams, Paul Hunter e, appunto, John Higgins. Va detto però che quella di ricollegare questo torneo all’albo d’oro precedente sembra un po’ una forzatura, sia per i tanti anni passati dall’ultima edizione ma anche per le notevoli differenze di format e rilevanza.

Su Eurosport

Vedremo il British Open dal 16 al 22 agosto sui canali TV di Eurosport, sull’app di Eurosport e su discovery+, con copertura totale dell’evento e dirette commentate in italiano per le sessioni pomeridiane e serali.

