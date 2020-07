I Mondiali di snooker tornano in esclusiva su Eurosport

Judd Trump celebrates as he wins the 2019 Betfred World Snooker Championship final between John Higgins and Judd Trump at Crucible Theatre on May 06, 2019 in Sheffield, England

Eurosport trasmette in diretta integrale i World Snook­­er Championships: tutti i match, incluse le Qualificazioni, da martedì 21 luglio alla finale del 15/16 agosto. "Ronnie’s Masterclass" è il nuovo ed esclusivo podcast di Eurosport con Rachel Casey e Ronnie O’Sullivan, il campione più amato dello snooker.

Dopo mesi di attesa lo sport torna LIVE su Eurosport, che trasmette i World Snooker Championships in diretta integrale, dalle Qualificazioni del 21/26 luglio al Main Draw di venerdì 31 luglio, fino alla grande finale del Crucible Theatre di domenica 16 agosto.

Su Eurosport ai canali 210 e 211 di Sky e con gli highlights di tutti i match disponibili on-demand anche su Eurosport Player e sul sito di Eurosport, l’l'80ª edizione dei Mondiali di snooker si svolgerà nel classico scenario del Crucible Theatre di Sheffield, il tempio dei maestri del panno verde.

Snooker, verso il Mondiale 2020: Judd Trump, i colpi migliori della stagione

Lo snooker in Italia è da sempre una grande esclusiva di Eurosport, con il commento di Maurizio Cavalli e Andrea Campagna e i format più innovativi per una piena digital experience dei Mondiali fra analisi di gioco e insight: da The Break, con tutti gli episodi disponibili in streaming per tutto il corso del torneo, a Ronnie’s Masterclass, il nuovo short-form della giornalista di Eurosport Rachel Casey in compagnia del 5 volte campione del mondo, e leggenda dello snooker, Ronnie O’Sullivan: «È fantastico che Eurosport possa portare lo snooker ad alti livelli su scala mondiale e sono orgoglioso di farne parte».

In diretta integrale dal Crucible Theatre, 128 giocatori prenderanno parte alle Qualificazioni dei Mondiali, da martedì 21 a domenica 28 luglio, per 16 posti in palio nel Main Draw che verrà sorteggiato il 29 luglio. I Mondiali di snooker cominceranno venerdì 31 luglio con l’opening match di Judd Trump campione in carica e si concluderà domenica 16 agosto.

Il calendario dei Mondiali di snooker in diretta su Eurosport ed Eurosport Player

Da martedì 21 luglio alle 11:00: Qualificazioni

Mercoledì 29 luglio alle 12:00: Sorteggio Main Draw

Venerdì 31 luglio alle 11:00: Opening Match

Domenica 2 agosto alle 11:00: primo match di Ronnie O’Sullivan

Da Lunedì 10 agosto alle 11:00: Quarti di finale

Da Mercoledì 12 agosto alle 14:30: Semifinali

Da Sabato 15 agosto alle 14:30: Finale

Il formato del main draw dei Mondiali di snooker

Round One: best-of-19 frames

Round Two: best-of-25 frames

Quarter Final: best-of-25 frames

Semi-final: best-of-33 frames

Final: best-of-35 frames

Snooker, verso il Mondiale 2020: Ronnie O'Sullivan, i colpi migliori della stagione

