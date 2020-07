Anthony Hamilton of England plays a shot in the semifinal match against Joe Perry of England during day six of European Masters 2018 at De Soeverein on October 6, 2018 in Lommel, Belgium.

Judd Trump, numero 1 al mondo, e molti altri giocatori di snooker hanno criticato Anthony Hamilton per la scelta di ritirarsi dai Mondiali dopo aver superato le qualificazioni per timore del coronavirus: "Sapeva che ci sarebbe stato pubblico in sala, è stato egoista a non permettere a un altro giocatore di partecipare e guadagnare". I Mondiali di snooker sono LIVE su Eurosport ed Eurosport Player.

Tre giorni dopo aver presto parte alle qualificazioni ed aver strappato il pass per il tabellone principale dei Mondiali di snooker, Anthony Hamilton ha deciso di ritirarsi per timori legati al coronavirus. L'evento, in programma tra venerdì 31 luglio e domenica 16 agosto (LIVE su Eurosport ed Eurosport Player), sarà parzialmente aperto al pubblico, per un massimo di 300 spettatori presenti in sala, ma Hamilton teme che, nonostante le misure di sicurezza e di distanziamento sociale, possano verificarsi situazioni di contagio. Il 49enne di Shottingham soffre d'asma, ed è considerato un soggetto a rischio.

La critica di Judd Trump: "Hamilton è stato un egoista"

Play Icon

Mondiali È del giovane Kakovskii il primo "centone" del Mondiale, ma il russo viene eliminato da Jimmy White 21/07/2020 A 22:00

Il ritiro non è stato però accolto di buon grado dai colleghi: Hamilton non disputerà il primo turno contro Kyren Wilson, che riceverà un bye per il passaggio al secondo round, ed è stato criticato per aver "rubato" il posto a un altro giocatore, impedendogli di competere e, soprattutto, di guadagnare in un momento molto delicato per il lungo stop delle attività sportive. Judd Trump, numero 1 del mondo, è stato particolarmente duro nel suo commento.

Trovo ingiusto il comportamento di Hamilton nei confronti degli altri giocatori cui ha tolto l'opportunità di giocare. Il fatto che l'evento fosse aperto al pubblico era già stato annunciato da tempo e si sarebbe dovuto ritirare già prima di cominciare le qualificazioni, così da lasciare il posto a qualcun altro. Ha disputato le qualificazioni senza pressione, quando ci sono giocatori che hanno un disperato bisogno di tornare all'attività per guadagnare.

"A livello mentale, credo che Hamilton abbia avuto un 5-10% di vantaggio rispetto agli avversari - ha proseguito Trump -: ha giocato le qualificazioni a mente libera sapendo che, comunque, non avrebbe poi preso parte al torneo principale. Non credo sia corretto, e nessun giocatore dovrebbe essere così egoista da comportarsi in questo modo".

"Anche le qualificazioni mettono in palio premi in denaro. Ci sono giocatori di bassa classifica che faticano a guadagnare in questo momento così difficile. Sono già stati organizzati un paio di tornei per dare loro qualche opportunità, ma credo che certe persone debbano abituarsi a guardare le cose da un punto di vista più esteso, cercare di non essere egoiste e lasciare possibilità anche agli altri".

Guarda tutte le partite dei Mondiali di Snooker LIVE su Eurosport ed Eurosport Player!

Play Icon WATCH Snooker, verso il Mondiale 2020: Judd Trump, i colpi migliori della stagione 00:03:04

Mondiali I Mondiali di snooker tornano in esclusiva su Eurosport 21/07/2020 A 13:07