Snooker

Kyren Wilson, il break che costa l'eliminazione di Robertson e vale la semifinale

MONDIALE SNOOKER - Kyren Wilson è in semifinale al Crucible 2021 dopo una straordinaria vittoria per 13-8 su Neil Robertson. Dopo aver iniziato la sessione mattutina sul punteggio di 8 pari, Wilson è scappato via prendendo 5 frame di vantaggio che gli garantiscono il terzo accesso in semifinale.

00:01:19, 30 minuti fa