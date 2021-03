Con la conclusione del Tour Championship si è definita la classifica mondiale in vista del Campionato del Mondo, che si disputerà al Crucible Theatre di Sheffield dal 17 aprile al 3 maggio. Come da tradizione, i primi 16 giocatori del ranking mondiale sono qualificati d’ufficio e aspettano i 16 giocatori che usciranno dalle Qualificazioni, in programma dal 5 al 14 aprile sempre a Sheffield, ma all’English Institute of Sports. Nelle prossime due settimane pubblicheremo alcuni articoli di avvicinamento al Mondiale con approfondimenti di vario tipo, intanto andiamo a dare un’occhiata schematica a come si presenta la situazione.

I Top 16

Per quanto riguarda il tabellone principale, i Top 16 sono sistemati in base al seeding con possibili accoppiamenti al secondo turno 1-16, 2-15, 3-14 e così via. Come sempre nei tornei di snooker, la testa di serie numero 1 del torneo è il campione in carica, il quale ha anche l’onore/onere di inaugurare la competizione. Nella sessione mattutina di sabato 17 ci sarà quindi l’esordio di Ronnie O’Sullivan , che lo scorso agosto ha vinto il titolo mondiale per la sesta volta in carriera portandosi a uno dal record di vittorie al Crucible detenuto da Stephen Hendry. Il seeding del torneo prosegue in base al ranking, quindi il numero 1 del mondo Judd Trump sarà nella parte opposta del tabellone con la testa di serie numero 2.

- Ronnie O’Sullivan (1) vs Qualificato

- Anthony McGill (16) vs Qualificato

- Ding Junhui (9) vs Qualificato

- Stephen Maguire (8) vs Qualificato

- John Higgins (5) vs Qualificato

- Mark Williams (12) vs Qualificato

- Mark Allen (13) vs Qualificato

- Mark Selby (4) vs Qualificato

- Neil Robertson (3) vs Qualificato

- Jack Lisowski (14) vs Qualificato

- Barry Hawkins (11) vs Qualificato

- Kyren Wilson (6) vs Qualificato

- Shaun Murphy (7) vs Qualificato

- Yan Bingtao (10) vs Qualificato

- David Gilbert (15) vs Qualificato

- Judd Trump (2) vs Qualificato

I 16 qualificati

Come detto, le Qualificazioni verranno disputate dal 5 al 14 di Aprile e vedranno al via 128 giocatori, con 109 professionisti e 19 dilettanti invitati. Il tabellone prevede 4 turni con entrata in gioco progressiva in base al seeding, quindi i 16 giocatori a ridosso dei Top 16 in classifica mondiale dovranno vincere due match per qualificarsi. A causa delle limitazioni dovute alla pandemia è confermato il format dello scorso anno, che prevede tre turni con incontri al meglio degli 11 frame (quindi sessione singola) e solo l’ultimo turno giocato con il tradizionale format al meglio dei 19 frame su due sessioni. Giovedì 15 aprile verrà poi effettuato il sorteggio del tabellone principale, con i 16 qualificati accoppiati in maniera casuale ai Top 16.

Pubblico, tv e live streaming: come seguire il torneo

Abbiamo parlato di misure anti-Covid quindi il pensiero va subito al pubblico in sala, uno degli elementi che da sempre contribuisce alla magica atmosfera del Crucible. La buona notizia in questo senso è che nel Regno Unito è in corso un progressivo rilassamento delle restrizioni e, soprattutto, che il Mondiale di snooker è stato inserito in un ristretto numero di eventi che faranno da test per verificare la possibilità di una riapertura completa al pubblico. La situazione è in continuo divenire ma al momento è prevista la presenza in sala di un pubblico limitato, probabilmente circa il 50% del migliaio di persone che il Crucible può ospitare per lo snooker. Ma Barry Hearn, presidente del World Snooker Tour, ha dichiarato che c’è la possibilità di avere un pubblico al completo e che comunque farà di tutto per poter avere il maggior numero possibile di spettatori in sala, ovviamente seguendo alla lettera le indicazioni del Governo britannico. Vedremo. Quel che è certo è che sarà possibile seguire la fase televisiva del Mondiale con un’ampia copertura sui due canali di Eurosport, con il 100% del gioco visibile anche sull’app. E sull’app di Eurosport sarà possibile seguire integralmente le immagini delle Qualificazioni.

L’appuntamento è quindi per il 5 aprile sull’app con le Qualificazioni e dal 17 aprile anche in TV per il tabellone principale.

