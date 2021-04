Snooker

Snooker, Mondiali - Anche Trump vola agli ottavi: battuto Highfiled

SNOOKER - Nonostante Highfiled si sia messo in mostra con qualche giocata interessante, Trump è di un'altra categoria per tutti. Finisce 10-4 per il giocatore di Whitchurch che vola così agli ottavi di finale, dove affronterà Gilbert.

00:01:48, 2 ore fa