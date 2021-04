Snooker

Snooker, Mondiali - Gilbert risponde a Trump: è una giocata da applausi

SNOOKER - Gilbert sembra essersi ritrovato in un cul-de sac, ma sfodera un colpo impossibile recuperando la rosa. Trump ha avuto pane per i suoi denti nel match valido per gli ottavi di finale.

00:01:20, 9 minuti fa