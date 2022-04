Lo Snooker World Championship 2022 si svolgerà da sabato 16 aprile a lunedì 2 maggio al Crucible Theatre di Sheffield. Le migliori stelle della scena ruoteranno intorno a Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Neil Robertson e John Higgins che si batteranno per il titolo più importante dell'anno. L'anno scorso, Mark Selby è stato incoronato campione del mondo per la quarta volta nella finale contro Shaun Murphy (18:15). Possono O'Sullivan e Co. scalzare il "Giullare di Leicester" dal trono dello snooker?

Eurosport trasmetterà le partite del 2022 World Snooker Championship in diretta TV su Eurosport 1 e su Eurosport Player e Discovery Plus.

Ad

CAMPIONATO MONDIALE DI SNOOKER: TRASMISSIONE TV E STREAMING

Gibraltar Open Che storia e che sorpresa! Milkins batte Wilson e vince il titolo 26/03/2022 A 22:46

Sabato 16 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Sabato, 16 aprile 2022: 16:15 - 18:30 E1 Live

Sabato, 16 aprile 2022: 19:45 - 23:00 - E1 Live

Domenica 17 aprile 2022: 15:30 - 18:30 - E2 Live

Domenica, 17 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Lunedì, 18 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Lunedì, 18 aprile 2022: 15:20 - 17:00 E1 Live

Lunedì 18 aprile 2022: 15:20 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Lunedì 18 aprile 2022: 19:45 - 23:00 Eurosport Player/D+ * Live

Lunedì 18 aprile 2022: 21:05 - 23:00 E1 Live

Martedì 19 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Martedì 19 aprile 2022: 15:20 - 17:00 E1 Live

Martedì 19 aprile 2022: 15:20 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Martedì 19 aprile 2022: 19:45 - 23:00 Eurosport Player/D+ * Live

Martedì 19 aprile 2022: 21:05 - 23:00 E1 Live

Mercoledì 20 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E2 Live

Mercoledì 20 aprile 2022: 15:30 - 16:45 E2 Live

Mercoledì 20 aprile 2022: 16:45 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Mercoledì 20 aprile 2022: 19:45 - 23:00 Eurosport Player/D+ * Live

Mercoledì 20 aprile 2022: 21:05 - 23:00 E1 Live

Giovedì 21 aprile 2022: 14:00 - 15:20 E2 Live

Giovedì 21 aprile 2022: 15:20 - 17:00 E1 Live

Giovedì 21 aprile 2022: 19:45 - 23:00 Eurosport Player/D+ * Live

Giovedì 21 aprile 2022: 21:05 - 23:00 E1 Live

Venerdì 22 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Venerdì 22 aprile 2022: 15:20 - 17:00 E1 Live

Venerdì 22 aprile 2022: 15:20 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Venerdì 22 aprile 2022: 19:45 - 23:00 Eurosport Player/D+ * Live

Venerdì 22 aprile 2022: 21:05 - 23:00 E1 Live

Sabato, 23 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Sabato, 23 aprile 2022: 15:30 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Sabato 23 aprile 2022: 18:00 - 18:30 E1 Live

Sabato, 23 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Domenica 24 aprile 2022: 13:00 - 14:00 E2 Live

Domenica 24 aprile 2022: 15:30 - 17:00 E2 Live

Domenica 24 aprile 2022: 17:00 - 18:30 Eurosport Player/D+ * Live

Domenica 24 aprile 2022: 20:00 - 23:00 E1 Live

Lunedì, 25 aprile 2022: 14:00 - 17:00 E1 Live

Lunedì, 25 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Martedì 26 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Martedì 26 aprile 2022: 15:30 - 18:30 E1 Live

Martedì 26 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Mercoledì 27 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Mercoledì 27 aprile 2022: 15:30 - 18:30 E1 Live

Mercoledì 27 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Giovedì 28 aprile 2022: 13:45 - 17:00 E1 Live

Giovedì 28 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Venerdì 29 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Venerdì 29 aprile 2022: 15:15 - 18:30 E1 Live

Venerdì 29 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Sabato, 30 aprile 2022: 11:00 - 14:00 E1 Live

Sabato, 30 aprile 2022: 15:30 - 18:30 E1 Live

Sabato, 30 aprile 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Domenica, 01 maggio 2022: 13:45 - 17:00 E1 Live

Domenica, 01 maggio 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

Lunedì, 02 maggio 2022: 13:45 - 17:00 E1 Live

Lunedì 02 maggio 2022: 19:45 - 23:00 E1 Live

COPPA DEL MONDO DI SNOOKER: PROGRAMMA E RISULTATI

(tutti gli orari; * indica l'ultima sessione)

Campionato mondiale di snooker - 1° turno (al meglio di 19)

Sabato, 16 aprile - 11:00 a.m.

(1) Mark Selby - Qualificato

(1) Zhao Xintong - Qualificato

Sabato, 16 aprile - ore 15:30

(1) Barry Hawkins - Qualificato

(1) Ronnie O'Sullivan - Qualificato

Sabato 16 aprile - 20:00

(2*) Mark Selby - Qualificato

(1) Shaun Murphy - Qualificato

Domenica 17 aprile - 11:00

(1) Anthony McGill - Qualificato

(2*) Zhao Xintong - Qualificato

Domenica, 17 aprile - ore 15:30

(1) Mark Williams - Qualificato

(2*) Ronnie O'Sullivan - Qualificato

Domenica 17 aprile - 20:00

(2*) Barry Hawkins - Qualificato

(2*) Shaun Murphy - Qualificato

Lunedì 18 aprile - 11:00

(2*) Anthony McGill - Qualificato

(1) Mark Allen - Qualificato

Lunedì 18 aprile - 15:30

(2*) Mark Williams - Qualificato

(1) Neil Robertson - Qualificato

Lunedì 18 aprile - 20:00

(1) Stuart Bingham - Qualificato

(2*) Mark Allen - Qualificato

Martedì 19 aprile - ore 11:00

(1) Yan Bingtao - Qualificato

(2*) Neil Robertson - Qualificato

Martedì 19 aprile - ore 15:30

(2*) Stuart Bingham - Qualificato

(1) John Higgins - Qualificato

Martedì 19 aprile - 20:00

(2*) Yan Bingtao - Qualificato

(1) Jack Lisowski - Qualificato

Mercoledì 20 aprile - 11:00 a.m.

(1) Kyren Wilson - Qualificato

(2*) John Higgins - Qualificato

Mercoledì 20 aprile - 15:30

(1) Judd Trump - Qualificato

(2*) Jack Lisowski - Qualificato

Mercoledì 20 aprile - 20:00

(2*) Kyren Wilson - Qualificato

(1) Luca Brecel - Qualificato

Giovedì 21 aprile - ore 14:00

(2*) Luca Brecel - Qualificato

Giovedì 21 aprile - 20:00

(2*) Judd Trump - Qualificato

Campionato mondiale di snooker - Finale a otto (al meglio di 25)

Giovedì 21 aprile - ore 14:00

(1) Hawkins/qualificato - Williams/qualificato

Giovedì 21 aprile - ore 20:00

(1) Zhao/Qualificato - Murphy/Qualificato

Venerdì 22 aprile - 11:00 a.m.

(2) Hawkins/Qualificato- Williams/Qualificato

(1) Allen/Qualificato- O'Sullivan/Qualificato

Venerdì 22 aprile - 15:30

(1) Selby/Qualificato- Yan/Qualificato

(2) Zhao/Qualificato- Murphy/Qualificato

Venerdì 22 aprile - 20:00

(3*) Hawkins/Qualificato- Williams/Qualificato

(2) Allen/Qualificato- O'Sullivan/Qualificato

Sabato 23 aprile - 11:00

(2) Selby/Qualificato- Yan/Qualificato

(3*) Zhao/Qualificato- Murphy/Qualificato

Sabato 23 aprile - 15:30

(1) McGill/Qualificato- Trump/Qualificato

(3*) Allen/Qualificato- O'Sullivan/Qualificato

Sabato 23 aprile - 20:00

(3*) Selby/Qualificato- Yan/Qualificato

(1) Robertson/Qualificato- Lisowski/Qualificato

Domenica 24 aprile - 11:00

(1) Wilson/Qualificato- Bingham/Qualificato

(1) Brecel/Qualificato- Higgins/Qualificato

Domenica 24 aprile - 15:30

(2) McGill/Qualificato- Trump/Qualificato

(2) Robertson/qualificato - Lisowski/Qualificato

Domenica 24 aprile - ore 20.00

(2) Wilson/qualificato - Bingham/qualificato

(2) Brecel/Qualificato- Higgins/Qualificato

Lunedì 25 aprile - 14:00

(3*) Wilson/Qualificato- Bingham/Qualificato

(3*) Brecel/Qualificato- Higgins/Qualificato

Lunedì 25 aprile - 20:00

(3*) McGill/Qualificato- Trump/Qualificato

(3*) Robertson/Qualificato- Lisowski/Qualificato

Campionato mondiale di snooker - quarti di finale (meglio di 25)

Martedì 26 aprile - ore 11:00

(1) Quarti di finale 1

(1) Quarti di finale 4

Martedì 26 aprile - ore 15:30

(1) Quarti di finale 2

(1) Quarti di finale 3

Martedì 26 aprile - 20:30

(2) Quarti di finale 1

(2) Quarti di finale 4

Mercoledì 27 aprile - ore 11:00

(2) Quarti di finale 2

(3*) Quarti di finale 4

Mercoledì 27 aprile - ore 15:30

(3*) Quarti di finale 1

(2) Quarti di finale 3

Mercoledì 27 aprile - ore 20:00

(3*) Quarti di finale 2

(3*) Quarti di finale 3

Campionato mondiale di snooker - semifinali (al meglio di 33)

Giovedì 28 aprile - ore 14:00

(1) Semifinale 1

Giovedì 28 aprile - ore 20:00

(1) Semifinale 2

Venerdì 29 aprile - ore 11:00

(2) Semifinale 1

Venerdì 29 aprile - ore 15:30

(2) Semifinale 2

Venerdì 29 aprile - ore 20:00

(3) Semifinale 1

Sabato, 30 aprile - ore 11:00

(3) Semifinale 2

Sabato, 30 aprile - 15:30

(4*) Semifinale 1

Sabato, 30 aprile - ore 20:00

(4*) Semifinale 2

Campionato mondiale di snooker - Finale (al meglio di 35)

Domenica, 1 maggio - 14:00 (8 frame) & 20:00 (9 frame)

(1 + 2) Finale

Lunedì, 2 maggio - 14:00 ore (8 fotogrammi) & 20:00 ore (max. 10 fotogrammi)

(3 + 4*) Finale

CAMPIONATO MONDIALE DI SNOOKER SU EUROSPORT PLAYER, D+ ED EUROSPORT

Su Eurosport Player, D+ ed Eurosport ci sarà ancora una volta un canale bonus per i campionati del mondo in cui tutte le sessioni saranno mostrate nella loro interezza. Inoltre, le trasmissioni televisive di Eurosport 1 ed Eurosport 2 possono naturalmente essere viste anche tramite Eurosport Player e D+.

CAMPIONATO MONDIALE DI SNOOKER: I FAVORITI?

Chi vincerà il Campionato Mondiale di Snooker al leggendario Crucible Theatre di Sheffield? Questa domanda viene posta ogni anno prima dei 17 giorni più importanti dell'anno dello snooker. Ma anche le risposte ben ragionate di esperti veri o presunti vanno in fumo. Quello che succede alla Coppa del Mondo è troppo imprevedibile.

O'Sullivan col brivido: butta giù la rossa, sfiorando un fallo

Gibraltar Open Avanti Wilson: l'ultima serie contro Walden con l'ovazione del pubblico 26/03/2022 A 20:36