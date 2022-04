Snooker

Mondial: O'Sullivan fenomeno, c'è il centone anche tirando con la sinistra

Sfida difficile contro Higgins per The Rocket, che però non si lascia intimidire né dalla rosa fuori posizione, né dalla gialla da tirare di mancino: arriva il quarto centone del match nel frame 22 con una serie da 121, per il vantaggio di 13-9 sullo scozzese.

00:01:36, 2 ore fa