Snooker

Mondiali di snooker, Ronnie O'Sullivan colleziona "centoni": ecco il settimo del torneo cotnro Maguire

Ronnie O'Sullivan fa 126 contro Stephen Maguire, chiudendo in bellezza il match valido per i quarti di finale, vinto per 13-5. Ora lo aspettano le semifinali dei Mondiali di snooker.

00:01:41, un' ora fa