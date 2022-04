Snooker

Mondiali: Fluke di Trump, che poi si salva da un "autosnooker"

Contro Vafaei, Trump tenta l'imbucata sulla gialla, che se ne va invece in giro per il tavolo ed entra in buca da tutt'altra parte. La bianca si posiziona malissimo, nascosta dietro la nera per il tiro sulla verde, ma il britannico con un giro incredibile riesce a salvarsi andandola a toccare senza commettere falli.

00:01:03, 24 minuti fa