Snooker

Mondiali - Judd Trump: "Felice che nel pomeriggio Ronnie se la sia presa comoda!"

Judd Trump è sereno: "La sfida con Williams in semifinale è stata molto faticosa, non avevo le stesse energie poi. O'Sullivan è stato il giocatore migliore per tutto il torneo".

00:01:41, 2 ore fa