Snooker

Mondiali: La bianca non "vede" la rossa: siparietto di O'Sullivan che dice all'arbitro "Vuoi provare tu?"

Nel quarto frame della finale mondiale con Trump, la biglia bianca deve essere riposizionata, ma O'Sullivan insiste nel dire che non può andare a colpire nessuna rossa e quindi interviene anche Trump, mentre l'arbitro le tenta tutte. Alla fine Ronnie, spazientito dal non riuscire a far capire che serve uno spostamento laterale, porge la stecca all'arbitro e gli chiede di provare lui a tirare.

00:04:45, 7 minuti fa