Snooker

Mondiali: O'Sullivan, imbucata assurda nella finale contro Trump! Giocata sensazionale di Ronnie nel 4° frame

MONDIALI SNOOKER - Ronnie O'Sullivan nel corso del quarto frame della finale contro Judd Trump strappa gli applausi con un'imbucata che si candida già ad essere la più bella del torneo. Per porre fine a un feroce frame, terminato con una palla nera riposizionata perché i due giocatori avevano finito in parità, "The Rocket" ha giocato con gli angoli trovando un'imbucata centrale magistrale.

00:00:44, 2 ore fa