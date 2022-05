Snooker

Mondiali, Ronnie O'Sullivan: "Record con Hendry? Possiamo condividerlo per un anno!"

Sereno e commosso nell'intervista post partita, Ronnie O'Sullivan si racconta: "Non mi sono mai preoccupato di battere record e non mi sono prefissato limiti". E poi si concede qualche momento di distensione scherzando su Hendry e sulla sua famiglia, presente in sala.

00:04:50, un' ora fa