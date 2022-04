Snooker

Mondiali: Trump in finale, superato Williams nel frame decisivo

Morbidissima, la blu di Trump va in buca e gli regala la vittoria matematica quando gli mancano ancora la rosa e la nera: il primo finalista è Judd Trump, superato Mark Williams per 17-16 in una battaglia epica a colpi di giocate spettacolari e di fluke, e con la rimontona di Williams che però non basta per passare.

00:01:08, 2 ore fa