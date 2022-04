Snooker

Snooker, Mondiale - Jones manda giù la bianca, Selby ne approfitta e chiude il match

SNOOKER - Avanza al secondo turno anche Mark Selby, il campione del mondo in carica dopo aver battuto per 10-7 il gallese Jones. Prima sessione da favore per il campione del mondo, ma nella seconda parte della gara il suo rivale si è accesso e l'ha sfidato a viso aperto. Fino all'ultimo frame quando, complice una penalità, ha dato semaforo verdere a Selby per chiudere il match.

00:02:59, 35 minuti fa