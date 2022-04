Snooker

Snooker, Mondiale - Vafaei prova a riaprirla contro Trump con un centone: il primo al Crucible

SNOOKER - Il primo centone al Crucible non si scorda mai e Vafaei ha provato a piazzare la serie vincente per dare qualche scossone a Trump. Il tentativo non riesce perché il britannico batterà l'iraniano 10-4, ma Vafaei si è destreggiato molto bene fino a questo turno.

00:03:09, un' ora fa