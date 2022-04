Snooker

Snooker, Mondiali - Il campione del mondo parte con una vittoria: Selby piazza anche il centone con serie da 137

MONDIALI - Vittoria per Selby che batte Jones per 10-7 con centone nel 15° frame. Una bella serie da 137 con il campione del mondo in carica che comincia a carburare in vista del momento clou del torneo.

00:02:56, 15 minuti fa