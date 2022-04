Snooker

Snooker, Mondiali - Il Re perde lo scettro: altro centone di Yan Bingtao che elimina Mark Selby agli ottavi di finale

SNOOKER - Non era uno scenario impossibile, considerando la qualità del cinese Yan Bingtao. Ma fa sempre un certo effetto perdere il campione del mondo in carica già agli ottavi di finale. Così è con Mark Selby eliminato per 13-10 dopo un match comunque epico e pieno di qualità messa in campo da ambo i giocatori.

00:02:19, un' ora fa