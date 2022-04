Snooker

Snooker, Mondiali - O'Sullivan: "Vittoria facile con Allen? Sembra tutto facile, ma bisogna rimanere concentrati"

SNOOKER - Guai a dire vittoria "facile" ad O'Sullivan che vuole il giusto merito per tutto. Certo, la resistenza di Mark Allena non è stata la solita quest'oggi, ma per O'Sullivan bisogna essere calmi e concentrati fino alla fine per riuscire poi a vincere a vincere "facile".

00:02:58, Ieri A 20:28