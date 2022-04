Snooker

Snooker, Mondiali - Pazzesco! Altro fallo di McGill: butta ancora giù la bianca nel match con Trump

SNOOKER - Non c'è davvero continuità di gioco nel match tra McGill e Trump, con i due che stanno commettando davvero troppi falli. Per lo scozzese è la seconda bianca buttata giù in questa gara. Pazzesco!

00:00:28, 34 minuti fa