Negli ultimi giorni del Northern Ireland Open i grandi favoriti si sono persi per strada ma nell'atto conclusivo di domenica ci sarà un cast degno delle grandi occasioni. Ad affrontarsi saranno infatti il campione di casa Mark Allen, al quale l'attuale numero 11 del ranking va parecchio stretto, e il campione scozzese John Higgins, che per la cronaca è il numero 7 del mondo ma fa già parte del gotha di questo sport. Entrambi hanno vinto nettamente le rispettive semifinali, anche se per tutti e due c'è stato qualche grattacapo all'inizio dei match.

Prima semifinale: Allen-Walden 6-3

Grande attesa nel pomeriggio per Mark Allen, per la prima volta in semifinale nel torneo di casa. Il suo avversario era l'inglese Ricky Walden, contro il quale Allen ha un bilancio sfavorevole negli scontri diretti. Ma il nordirlandese ha iniziato alla grande vincendo un primo frame spezzettato da 25 minuti caratterizzato da una bellissima fase di ricerca snooker nel finale, per piazzanre una serie da 61 andando sul 2-0. Fino a quel punto Walden aveva giocato bene da un punto vista tattico sbagliando però troppo in attacco, cosa messa a posto nei due frame successivi vinti con serie da 73 e 80 per il 2-2 all'intervallo. Ma al rientro Allen è salito in cattedra soprattutto nel gioco tattico, martellando con impressionante costanza la sponda alta e riuscendo sempre a trovare la strada del baulk anche nelle giocate difensive più complesse. Il nordirlandese ha vinto in quel modo un quinto frame molto frammentato e poi un epico sesto frame della durata di quasi 52 minuti, caratterizzato da diversi errori in attacco da parte di entrambi ma anche da un gioco difensivo di altissima qualità. Fino a quel momento ad Allen era mancata esplosività in attacco ma il padrone di casa ha messo a posto le cose nel settimo frame, portandosi sul 5-2 con una meravigliosa ripulitura totale da 133. A uno dal match Allen ha preso in mano il gioco nell'ottavo frame ma quando ormai sembrava lanciato verso la vittoria ha commesso uno sfortunato fallo sul 48-0, permettendo a Walden di riprendere il filo del discorso ed aggiudicarsi il frame grazie a una serie da 59. Però Allen non si è scomposto ed è andato ad aggiudicarsi rapidamente il nono frame con un break da 73 per il 6-3 in suo favore, conquistando l'accesso alla seconda finale della sua stagione e la prima nel torneo di casa.

Northern Ireland Open Higgins sigilla con un 90 la vittoria su Bing Tao e va in finale 10 ORE FA

Allen completa la rimonta e vola in semifinale, Trump ribaltato 3-5

Seconda semifinale: Higgins-Yan 6-2

La semifinale serale era la rivincita della finale dell'ultimo Masters, dove il giovane cinese Yan Bingtao sovvertì il pronostico superando 10-8 il grande campione scozzese John Higgins, che aveva già battuto anche nei precedenti due scontri diretti. Forse proprio per quello Yan ha iniziato in maniera spavalda e fin troppo aggressiva per il suo stile di gioco, trovandosi così avanti per 2-0 ma più per demerito di un Higgins inizialmente falloso che per meriti propri. Lo scozzese ha poi messo a posto il suo gioco mentre Yan non ha ricalibrato il proprio, cosa che ha trasformato l'incontro in una specie di esibizione di Higgins. Il quattro volte campione del mondo ha infatti inanellato sei frame consecutivi, lasciando le briciole a un Yan sempre più in confusione e chiudendo il match sul 6-2 avendo realizzato la bellezza di 7 mezzi centoni, con una serie migliore da 90 proprio nel frame conclusivo. Da qualche giorno Higgins sta lamentando problemi al cuoietto della stecca e in effetti non si può dire che negli ultimi match abbia giocato in maniera perfetta, però il problema per i suoi avversari è che ha talmente tante risorse tecniche e mentali da saper sempre trovare le contromisure a qualche sua lacuna, cosa che può spiegare il fatto di essere sempre andato sotto all'inizio degli ultimi tre incontri disputati. L'impressione è contro l'Allen di questi giorni una partenza con handicap potrebbe essere difficile da recuperare, però il "Lionel Messi dello snooker" (come lo ha definito Ronnie O'Sullivan nello studio finale) non può mai essere dato per battuto, soprattutto nei match più importanti.

Murphy, serie spettacolo: ecco il suo 3° centone del torneo

La finale

L'atto conclusivo del Northern Ireland Open vedrà quindi fronteggiarsi il campione di casa Mark Allen e lo scozzese John Higgins, uno dei più grandi campioni di questo sport. Il caloroso pubblico della Waterfront Hall di Belfast non poteva chiedere di meglio e ci si aspetta un'atmosfera infuocata per le due sessioni della finale. Tra Allen e Higgins ci sono 18 scontri diretti e il bilancio è in perfetta parità, con la curiosità che questo sarà la prima finale tra i due. L'unica variabile che può essere considerata è quella degli incontri su più sessioni e in questo caso il bilancio è un netto 4-0 in favore di Higgins, cosa che potrebbe diventare un fattore in questa finale. Ma bisogna anche dire che l'Allen visto in questi giorni sembra perfettamente attrezzato per sfatare questo tabù contro Higgins, così come sembra finalmente pronto per alzare al cielo l'Alex Higgins Trophy dopo tante delusioni nel torneo di casa.

Higgins con una carambola tre sponde: è un architetto!

Su Eurosport

La finale si disputa su due sessioni al meglio di 17 frame, con 8 frame da giocare al pomeriggio e un massimo di 9 alla sera. Appuntamento su Eurosport 1, l'app di Eurosport e discovery+ alle 13,45 e alle 19,45 per la diretta integrale di entrambe le sessioni con il commento di Maurizio Cavalli.

Allen col mirino: ecco il suo primo centone del match contro Trump

Northern Ireland Open Allen ne infila 133 a casa sua: pubblico di Belfast in estasi 13 ORE FA