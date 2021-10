Snooker

Northern Ireland Open, la finale: Higgins sbaglia la rossa, Allen torna al tavolo, vince il frame e il torneo 9-8

SNOOKER - Finale palpitante nel 17esimo e decisivo frame dell'atto conclusivo Higgins-Allen, lo scozzese sbaglia la rossa e rimette in gioco l'idolo di casa Mark Allen che sfrutta l'occasione e con una ripulita meravigliosa non lascia scampo a Higgins vincendo il Northern Ireland Open davanti al pubblico in visibilio. Bellissimo l'abbraccio fra i due finalisti a fine match.

00:04:32, un' ora fa