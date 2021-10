Snooker

Snooker, Northern Ireland Open - Allen: "Non ho giocato bene. Sul 3-0 pensavo di aver vinto, ma Devlin è tornato"

SNOOKER - Che fatica per Allen che sembrava viaggiar via "facilmente" contro Devlin visto il 3-0 maturato senza strafare. Il nordirlandese è tornato però in partita e per Allen è stato davvero dura portare a casa la vittoria.

00:03:55, 6 minuti fa