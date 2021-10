Snooker

Snooker, Northern Ireland Open : il crown è rotto, Trump lo cerca sotto gli altri tavoli

SNOOKER - Judd Trump deve eseguire un colpo complicato e per farlo ha bisogno dei ‘ferri del mesitere’...ma qualcosa va storto. Segui il torneo in diretta e on demand su discovery+, l'app di Eurosport e eurosport.it.

00:01:55, un' ora fa