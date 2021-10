Dopo sette settimane di assenza torna il grande snooker con la sesta edizione del Northern Ireland Open, primo torneo della Home Nations Series 2021-22. Dopo l’anno di purgatorio a Milton Keynes per via della pandemia, l’evento torna a disputarsi nella sua sede naturale della Waterfront Hall di Belfast con il contorno del caldo pubblico nordirlandese. Dopo questo lungo stop quasi tutti i big dello snooker hanno risposto presente all’appello, con l’unica eccezione di Ding Junhui. La novità di quest’anno per i tornei Home Nations è che il primo turno del tabellone a 128 si disputa in anticipo nella forma di Qualificazioni, però i match che coinvolgono la prime 16 teste di serie si tengono nella sede finale del torneo. In questo caso anche altri 3 incontri che vedono impegnati giocatori nordirlandesi si terranno a Belfast portando a 19 il numero dei match di primo turno ancora da disputare, con partenza del torneo nella serata di sabato 9 ottobre. Nelle Qualificazioni che si sono disputate a fine agosto a Leicester non ci sono state particolari sorprese, quindi nel secondo turno che inizierà lunedì 11 dovrebbe esserci un cast di prim’ordine, ovviamente al netto di possibili sorprese nei match di primo turno che coinvolgono i migliori della classifica mondiale.

Il torneo

La storia del Northern Ireland Open è iniziata a Belfast nel 2016, contestualmente alla creazione della Home Nations Series. Nella prima edizione il torneo si disputò al Titanic Exhibition Centre vista l’indisponibilità della Waterfront Hall che era in fase di ristrutturazione e la vittoria andò a sorpresa a Mark King, al primo (e finora unico) successo della sua lunga carriera. L’anno successivo si passò all’attuale sede con la vittoria di Mark Williams, che in finale negò all’allora diciassettenne Yan Bingtao la possibilità di diventare il più giovane vincitore di sempre di un torneo professionistico. Dal 2018 è poi iniziata l’incredibile striscia di tre finali consecutive disputate dagli stessi due giocatori, cosa resa ancora più incredibile dal fatto che tutte e tre le volte Judd Trump ha battuto Ronnie O’Sullivan con l’identico punteggio di 9-7. Come detto, l’edizione 2020 è stata disputata in Inghilterra a porte chiuse ma da quest’anno si torna nella capitale dell’Irlanda del Nord con pubblico al completo, anche se ovviamente saranno in vigore rigide norme anti-Covid.

Format e montepremi

Nonostante la novità del cosiddetto turno di qualificazione (che in realtà è il primo turno del tabellone a 128) non ci sono modifiche nell’ormai classico format dei tornei Home Nations. Quindi avremo match al meglio dei 7 frame fino agli ottavi di finale, quarti di finale al meglio dei 9 frame, semifinali al meglio degli 11 e finale su due sessioni al meglio dei 17. Quello che cambia nei quattro tornei della serie è ovviamente il numero inferiore di incontri da disputare e nel caso di questo evento anche il fatto che si inizia a giocare il sabato sera per uno sviluppo su nove giornate, con la conseguenza che alla Waterfront Hall ci saranno solo tre tavoli in opera di cui due con copertura TV/streaming. Anche il montepremi resta invariato rispetto agli scorsi anni, con 405 mila sterline in palio di cui 70 mila al vincitore e 30 mila al finalista battuto.

I protagonisti

Nonostante questo non sia certo uno dei tornei più ricchi il cast è stellare, visto che come detto tra i big manca solo Ding che spesso salta eventi di questa tipologia. Gli altri campioni ci sono tutti, a partire da Trump e O’Sullivan che saranno impegnati rispettivamente contro Andrew Pagett e Stuart Carrington nella sessione di domenica sera, la prima con copertura televisiva sui canali di Eurosport. Tra i più attesi anche il campione del mondo e numero 1 del ranking Mark Selby, che giocherà domenica pomeriggio contro Mark Davis già consapevole del fatto che, comunque vada il torneo, al prossimo aggiornamento della classifica mondiale perderà la prima posizione ai danni di Trump. La lista dei primi 4 del seeding, e quindi possibili semifinalisti, è completata da Neil Robertson, che giocherà domenica pomeriggio contro il veterano Barry Pinches. Contemporaneamente esordirà anche il nordirlandese Mark Allen, come sempre molto atteso nel torneo di casa dove però non è mai riuscito a brillare. Per Allen, reduce da un periodo molto difficile dal punto di vista personale, l’avversario sarà il giovane cinese Si Jihaui. Per quanto riguarda altri protagonisti attesi, nella giornata di domenica esordiranno John Higgins contro Joe O’Connor, Mark Williams contro Mark Joyce, Kyren Wilson contro Jamie Clarke e Jack Lisowski contro Ashley Hugill. L’ultimo dei big ad iniziare il torneo sarà Shaun Murphy, che nel primo pomeriggio di lunedì affronterà Bai Langning quando sugli altri tavoli sarà già in corso il secondo turno.

Mark Selby alza la coppa di campione del mondo di snooker

Diretta su Eurosport e Discovery+

Vedremo il Northern Ireland Open a partire da sabato 9 ottobre, con appuntamento alle 20 su discovery+ e sull’app di Eurosport. Solo streaming anche nelle sessioni mattutina e pomeridiana di domenica, mentre da domenica sera inizierà la copertura televisiva con commento in italiano che continuerà per tutta la settimana. Da lunedì gli appuntamenti in TV saranno alle 13,45 e alle 19,45 per due match a sessione, mentre le sessioni mattutine con il match delle 11 saranno solo in streaming. Il torneo si concluderà domenica 17 con la finale su due sessioni alle 13,45 e alle 19,45 su Eurosport 1 e sulle piattaforme streaming.

