Snooker, Nothern Ireland Open - Cao ad un passo dall'eliminare Selby: la nera lo tradisce

SNOOKER - "Bastava" imbucare la nera finale per far fuori Mark Selby dal torneo, il campione del mondo in carica. Il cinese, però, ai limiti di un match perfetto non riesce nel colpo impossibile, perché era improbabile fare altrimenti. Arriva Selby e il match lo vince lui.

00:02:07, 14 minuti fa