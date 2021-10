Snooker

Snooker, Nothern Ireland Open: John Higgins non incanta contro Ajaib ma avanza al 2° turno

SNOOKER - Lo scozzese, apparso un po' scarico in un match contro un avversario obiettivamente di livello inferiore, chiude in crescendo e staccando il pass per la seconda fase rifilando un 4-2 all'anglo-pakistano Ajaib.

00:02:15, 10 minuti fa