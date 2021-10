Snooker

Snooker, Nothern Ireland Open - O'Sullivan polemico: "Non mi è piaciuta l'atmosfera, c'era troppa gente che si muoveva"

SNOOKER - O'Sullivan batte Hicks, ma non gioca la miglior partita della sua carriera. Il perché? Il sei volte campione del mondo lo spiega a fine gara, parlando di una atmosfera strana e confusionaria. Troppi tavoli "attivi" visto le tante partite in tabellone e, per O'Sullivan, c'erano troppe persone che entravano e uscivano...

00:03:14, un' ora fa