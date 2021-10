Snooker

Snooker, Nothern Ireland Open - Selby è avvisato: Cao Yupeng parte con una serie da 117

SNOOKER - Il campione del mondo non ha vita facile contro il cinese Cao Yupeng che non riesce ad infilare la serie perfetta per colpa della nera, ma comincia con un bel 117. Se la dovrà sudare questa vittoria Mark Selby.

00:01:29, 38 minuti fa