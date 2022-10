Snooker

Snooker, Northern Ireland Open - Mark Allen parte e aggressivo e realizza subito un centone: 102-0

SNOOKER - Nella gara contro Chen, il padrone di casa parte subito forte. Mark Allen comincia la sua sfida con un centone a zero, con una serie da 120. Un modo per mettersi subito in carreggiata in un torneo che, in realtà, non gli ha portato mai grande fortuna.

00:09:12, un' ora fa