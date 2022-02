Snooker

Snooker, Players Championship 2022 - Hawkins manda a casa Zhao e accede ai quarti: l'ultima serie

SNOOKER - L'inglese ha la meglio di Zhao, non apparso al meglio in questa serata. L'8° del mondo viene quindi battuto per 6-3 da un Hawkins invece in forma e che spera di giocare il suo miglior snooker anche contro Bingtao Yan che ha invece avuto la meglio di Gilbert.

