Il 5 dicembre sarà il 46° compleanno di "The Rocket", Ronnie O’ Sullivan stella dello snooker e poco prima del suo match d’apertura contro Michael White allo UK Championship, ha raccontato ai microfoni di Eurosport UK che il successo non può mai essere Misurato solo delle partite vinte è proprio allo UK Championship o Sullivan Reclama il primo trofeo dopo i suoi 6 titoli mondiali.

"Penso di aver attratto i tifosi per il modo in cui gioco. Non ho mai voluto annoiare i tifosi nell'arena, non ho mai voluto essere quel tipo di giocatore che inizia il match con 1000 spettatori e lo finisce con 70 perché se ne sono andati. Io voglio essere quel giocatore per il quale le stesse 1000 persone si presentano perché vogliono vederlo giocare"

Ronnie O'Sullivan dice la sua su... Perché gioca ancora!

Penso di essere stato probabilmente l'unico giocatore nella storia dello snooker che ha giocato attaccando, diventando quindi il miglior giocatore di Snooker di tutti i tempi

Al suo 30° anno da professionista, O'Sullivan è stato il vincitore di tornei più prolifico della storia con 37 eventi tra cui sei titoli mondiali, sette Master e sette titoli britannici.

Non sono il migliore giocatore all-around al mondo

O’ Sullivan torna all'evento che lo ha visto diventare il più giovane vincitore della storia battendo Hendry 10-6 nel 1993 all'età di 17 anni e 358 giorni. Cos’è importante nello snooker e cosa serve per essere il migliore al mondo? O’ Sullivan risponde anche a questo: imbucare, pause, giochi sicuri e poi anche il lato mentale.

"Probabilmente non è un bene essere bravi in tutto. Meglio essere eccezionali in due dei quattro punti importanti. E penso: ‘ok, sono bravo in due punti e meno bravo negli altri due ma comunque decisamente capace di competere e giocarmela"

Ronnie O'Sullivan dice la sua su... Essere un "pro"!

"Forse essere il miglior giocatore all-round non è abbastanza per essere considerato il miglior giocatore di successo di tutti i tempi. E questo è evidente con me probabilmente non sono il miglior giocatore All Around, ma sono stato il miglior giocatore di successo di tutti i tempi"

Ronnie O'Sullivan dice la sua su... I Top Players dello Snooker!

