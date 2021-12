La stagione dello snooker è entrata nel vivo con tre tornei consecutivi per chiudere il 2021, quindi senza soluzione di continuità si passa dallo UK Championship (ancora in corso) allo Scottish Open, il terzo evento della Home Nations Series. Come sempre ci sarà un tabellone a 128 giocatori con i primi 16 della classifica mondiale che giocheranno il primo turno nella sede del torneo, mentre gli altri lo hanno già disputato a fine settembre come qualificazione per la fase televisiva.

IL TORNEO

Nella sua forma attuale lo Scottish Open è nato nel 2016 contestualmente alla creazione della Home Nations Series, della quale è da sempre il terzo dei quattro eventi stagionali. La prima edizione venne vinta dall’hongkonghese Marco Fu, poi scomparso dai radar per motivi personali, che in finale batté il padrone di casa John Higgins per 9-4. Da lì in poi c’è stato un albo d’oro di primissimo livello, come quasi sempre negli eventi Home Nations, con successi per Neil Robertson, Mark Allen e Mark Selby, il quale si è aggiudicato gli ultimi due titoli. Nelle prime edizioni il torneo si è disputato alla Emirates Arena di Glasgow che, dopo la trasferta forzata a Milton Keynes nella stagione della pandemia, avrebbe dovuto essere la sede dell’evento anche in questa stagione. Ma quando l’organizzazione del torneo era già ben avviata è arrivata la notizia di un cambio di regolamento interno della Emirates Arena, che prevede il divieto di sponsorizzazioni da parte di agenzie di scommesse. Visto che la Home Nations Series è sponsorizzata da un noto bookmaker il World Snooker Tour si è trovato quindi nella posizione di cercare una sede alternativa in tempi molto brevi, non riuscendo però a trovare alcuna arena disponibile in Scozia. La scelta è così caduta sulla Venue Cymru di Llandudno, in Galles, già sede di diversi eventi di snooker nel recente passato. Quello che vedremo sarà quindi il secondo Scottish Open consecutivo che non si disputa in Scozia, dopo quello dello scorso anno che si è tenuto in Inghilterra.

IL FORMAT

Da questa stagione nei tornei Home Nations i primi 16 giocatori del ranking (più alcune wildcard locali) vengono esentati dal turno preliminare quindi, salvo defezioni dell’ultimo minuto, lunedì 6 entreranno in gioco tutti big dello snooker. Sul tavolo principale vedremo in mattinata Mark Williams contro Ben Woollaston, al pomeriggio Mark Selby contro Sean Maddocks seguito da Ronnie O’Sullivan contro Dominic Dale e in serata Judd Trump contro Robert Milkins seguito da Neil Robertson contro Ben Hancorn. Martedì mattina inizierà il secondo turno che si concluderà nel pomeriggio di mercoledì. Tra mercoledì sera e giovedì pomeriggio si disputeranno i sedicesimi di finale, poi giovedì sera andranno in scena gli ottavi. Fin qui tutti i match saranno al meglio dei 7 frame, mentre come ormai tradizione il format si allunga a partire dai quarti di finale, che si disputeranno nella giornata di venerdì al meglio dei 9 frame. Sabato ci saranno le due semifinali al meglio degli 11 frame e domenica la finale, giocata su due sessioni al meglio delle 17 partite.

I PROTAGONISTI

Come quasi sempre succede nello snooker ci saranno quindi tutti i big, anche se come detto non è da escludere che possano esserci defezioni dell’ultimo minuto. Per quanto riguarda i giocatori fuori dai primi 16 del ranking al momento di compilare il tabellone, gli unici assenti di rilievo saranno due forti giocatori cinesi. Infatti Zhou Yuelong non aveva potuto giocare il turno preliminare perché entrato in contatto con un caso positivo di Covid, mentre Zhao Xintong è stato battuto nel match d’esordio del torneo dal connazionale Lei Peifan. E proprio l’assenza di Zhao sarà quella più significativa, visto che il talentuoso mancino è reduce da un grande UK Championship nel quale è arrivato in finale con la possibilità di vincere il titolo.

SU EUROSPORT

Vedremo lo Scottish Open sui canali di Eurosport e su discovery+ da lunedì 6 a domenica 12 dicembre con copertura in streaming di tutti e quattro i tavoli in opera. Gli appuntamenti sui canali TV saranno ogni giorno alle 13,45 e alle 19,45 mentre la copertura totale in streaming comprenderà anche le tre sessioni mattutine in programma da lunedì a mercoledì alle 11.

