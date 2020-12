Snooker

Scottish Open - Ecco il "colpo capolavoro" di Selby, suo anche il centone

SNOOKER - Selby regala spettacolo in semifinale con un netto 6-1 a Jones. Nel secondo frame non c'è stata propria gara con il giocatore di Leicester che ha realizzato la serie perfetta. In finale troverà O'Sullivan.

00:03:41, 64 Visualizzazioni, 3 ore fa