Dopo uno UK Championship ricco di sorprese e di eliminazioni eccellenti già dai primi turni, lo Scottish Open è stato un po’ più regolare nello svolgimento con due dei più grandi campioni dello snooker arrivati in semifinale. Ma la vittoria è andata al belga di origini italiane Luca Brecel, che ha confermato il clamoroso risultato ottenuto allo UK dove era arrivato in finale. Per Brecel si tratta forse della consacrazione definitiva, più di quattro anni dopo la prima vittoria in un torneo full ranking a cui era seguito un periodo difficile per vari motivi, tecnici ma non solo.

Luca Brecel stupisce tutti: suo lo Scottish Open contro Higgins

IL TORNEO

Questo anomalo Scottish Open disputato in Galles aveva perso due possibili protagonisti già prima dell’inizio con le defezioni di Mark Williams e Neil Robertson. Williams si è preso un periodo di riposo dopo i problemi risultanti dall’aver contratto il Covid e sofferto di gotta, mentre Robertson è stato colpito da acufene pulsante, un problema all’orecchio che però sembra già superato. Assente anche l’uomo del momento Zhao Xintong, reduce dalla vittoria nello UK Championship ma in questo torneo battuto dal connazionale Lei Peifan nel turno preliminare che si era tenuto a fine settembre. Anche altri due giocatori reduci da un ottimo UK dove avevano raggiunto le semifinali hanno fatto poca strada, visto che Barry Hawkins è stato battuto da Pang Junxu al primo turno e Kyren Wilson ha perso contro il veterano Fergal O’Brien al secondo. Questo a conferma di quanto sia difficile nello snooker portare lo stato di forma da un torneo all’altro anche quando sono in settimane consecutive, cosa che fa apprezzare ancora di più l’impresa di Brecel. Al secondo turno è arrivata anche l’ennesima eliminazione prematura di Shaun Murphy, stavolta ad opera di Li Hang, che per il vicecampione del mondo significa la mancata partecipazione al Wolrd Grand Prix, riservato ai migliori 32 giocatori della stagione in corso. Nel terzo turno sono poi usciti i primi due giocatori del ranking mondiale. Il numero 1 Mark Selby era in una striscia di 17 vittorie su 17 match giocati in questo torneo, visto che non aveva preso parte alle prime tre edizioni e poi aveva vinto le ultime due, però stavolta ha perso agli ottavi contro Anthony McGill in un match che Selby ha portato al frame decisivo dopo che era stato sotto 0-3. Stesso andamento nell’incontro perso da Judd Trump contro David Gilbert, con quest’ultimo andato avanti 3-0 salvo farsi rimontare da Trump che ha anche avuto la chance per vincere nel decisivo, nel quale però ha sbagliato una imperdonabile verde della serie finale. Gilbert ha poi dilapidato lo stesso vantaggio di 3-0 ai quarti contro John Higgins, il quale ha vinto cinque frame consecutivi per approdare in semifinale contro il rivale di sempre Ronnie O’Sullivan. Quest’ultimo ha avuto un torneo un po’ strano, con tre match consecutivi vinti al decider contro avversari autori di grandi prestazioni, dimostrando grande determinazione e voglia di lottare ma non sempre il suo tipico gioco d’attacco travolgente. Nei quarti della parte alta del tabellone McGill ha battuto nel derby scozzese Stephen Maguire in un match rocambolesco anche se non di grande qualità, mentre Brecel ha avuto la meglio al decisivo dell’ottimo Matt Selt di questo periodo confermando il suo grande stato di forma.

SEMIFINALI

La semifinale del pomeriggio era il grande classico dello snooker Higgins-O’Sullivan, che in carriera si sono affrontati più di 70 volte di cui ben cinque nel 2021 prima di questa sfida. O’Sullivan guida complessivamente negli scontri diretti ma Higgins era avanti 4-1 quest’anno, con l’ultima vittoria arrivata grazie a uno schiacciante 6-1 nei quarti del Champion of Champions. E anche in questo torneo si è ripetuto lo stesso punteggio, perché Higgins ha giocato in maniera impeccabile mentre O’Sullivan sembra ormai soffrire di una forma di timore reverenziale nei confronti del giocatore che più ammira tra i suoi avversari. Stesso punteggio di 6-1 anche nella semifinale serale, con Brecel che ha surclassato McGill negando una finale tutta scozzese dello Scottish Open.

FINALE

Per Brecel si trattava quindi della seconda finale in due settimane consecutive dopo quella dello UK Championship, in una prima parte di stagione molto positiva nella quale era già arrivato ai quarti dell’English Open. Per Higgins era addirittura la quarta finale, dopo le due perse al decisivo nei due precedenti tornei Home Nations e quella del Champion of Champions nella quale era stato battuto nettamente da Trump. E anche stavolta per il campione scozzese le cose non sono andate bene, con Brecel che è sembrato da subito più brillante conquistando un vantaggio di 3-0 grazie anche a una serie da 96. Higgins ha vinto l’importante frame prima della pausa ma al rientro le cose non sono cambiate, con un altro parziale di 3-1 per il belga che ha chiuso la sessione sul 6-2 realizzando anche un centone nell’ultimo frame. Con questo vantaggio il match sembrava già ipotecato e Brecel ha iniziato bene anche la sessione serale vincendo i primi due frame, per un 8-2 che costringeva Higgins a tentare l’impresa di aggiudicarsi sette frame consecutivi per vincere l’incontro. Il tentativo di rimonta c’è stato e lo scozzese si è aggiudicato tre frame di fila portandosi sull’8-5. Brecel aveva iniziato a sbagliare qualcosa di troppo ma nel finale del tredicesimo frame c’è stata una fase tattica prolungata che gli ha fatto ritrovare buone sensazioni. Perso quel frame, il belga ha infatti preso subito in mano il gioco nel successivo andando a realizzare una magnifica ripulitura totale da 127 impreziosita da una nera conclusiva no-look, cioè imbucata senza guardare. Una conclusione in grande stile per un bellissimo trionfo che riporta definitivamente Brecel tra i grandi dello snooker. Infatti oltre allo Stephen Hendry Trophy il belga si è aggiudicato il premio da 70 mila sterline, che insieme alle 80 mila vinte allo UK lo riportano tra i Top 16, per la precisione al numero 15 del ranking mondiale. Davvero un peccato che, come sottolineato da Higgins a fine match ma anche da O’Sullivan nello studio pomeridiano di Eurosport, il taglio per il Masters sia stato effettuato dopo lo UK Championship con ancora due tornei da disputare, escludendo quindi il giocatore attualmente più in forma che in quel momento si trovava però al numero 18 del ranking. Una regola che potrebbe essere rivista, anche se l’impressione è che la BBC spinga perché il sorteggio del Masters continui ad effettuarsi durante la finale dello UK, trattandosi di due degli unici tre tornei che l’emittente di stato britannica trasmette. Come detto, per Higgins si è tratta della quarta finale persa in stagione, a una dal record negativo stabilito da O’Sullivan la stagione scorsa. Evidentemente i due grandi campioni sono ancora tra i più forti per la durata dei tornei, però forse arrivano un po’ stanchi nelle fasi finali. Oppure, più semplicemente, si tratta di coincidenze dovute alla natura dello snooker, un gioco tremendamente difficile anche per i fuoriclasse della disciplina.

LO SNOOKER SU EUROSPORT CONTINUA

Prima di salutare il 2021 c’è ancora un altro torneo che inizia subito a ruota dello Scottish Open. Nella serata di lunedì 13 dicembre inizia infatti il World Grand Prix, torneo riservato ai migliori 32 giocatori della stagione che seguiremo per tutta la settimana sui canali di Eurosport e su discovery+ fino alla finale di domenica 19 dicembre.

